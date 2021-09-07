中秋連假將至，但全台疫情有升溫趨勢，基隆市長林右昌宣布，即日起公共場所一律禁止烤肉，但若是在家中與同住家人進行烤肉，則不在限制內。

林右昌表示，中秋節相關活動必須要嚴格落實中央防疫指引，只要無法依指引進行，一律停止舉行，另外，即日起全市所有公共場所、騎樓一律禁止烤肉，但民眾如果是在家中，與同住家人一起烤肉，則不會禁止。

林右昌說，現在還是二級警戒期間，民眾還是要提高警覺，應以防疫為最優先考量，並呼籲大家不要因為一時方便造成防疫破口，未來也會視雙北疫情狀況，進行滾動式檢討。