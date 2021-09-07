影壇巨星周星馳實力堅強，不僅有著獨樹一格的幽默感，他能演、能打還能執導，其作品有專有名詞「周星馳電影」，是華人影壇瑰寶，甚至因此流傳了一句話「一年一影帝，百年周星馳」，而星爺同時也很會看人，經常有新人、跑龍套臨演，因為被周星馳相中演出，而成功開展演藝事業，男星陳炳強就是其一。

眾所周知星爺電影不僅是票房保證，還是「女神製造機」，許多「星女郎」都因為跟他合作一炮而紅，也有很多默默無名的演員，就因在周星馳電影中露了面，而大開星途，1990年生於大陸廣東的陳炳強，外型相當英俊挺拔，也早早立志當演員，但在圈內始終沒能出頭，直到在星爺片場被相中，在《西遊記降魔篇》中演了「豬剛鬣」，才真正在演藝圈站穩了腳步。

陳炳強出頭天的故事，其實頗為神奇，當年周星馳在拍《西遊記降魔篇》時，身旁缺助理，陳炳強聽聞消息，就跑去毛遂自薦，已經在當演員的他，甘願擔任星爺的小助手，他對星爺說了一句話：「其實我是一個演員，希望可以能給我個機會」，星爺反被他的積極吸引，也發現他有潛能，就將「豬八戒」這個角色給了陳炳強。

陳炳強出演《西遊記降魔篇》，被封為「最帥豬八戒」。(翻攝自陳炳強微博)

而《西遊記降魔篇》的豬八戒，跟一般人認知的不同，星爺為其設定是「帥得發亮」，陳炳強本身高挑且五官俊秀，接受周星馳指導後成功做出搞笑帥哥設定，給眾人留下深刻印象，也因為這部片票房大開紅盤，陳炳強被封為「最帥豬八戒」，打開了在影視圈的康莊大道，戲約不斷，也在大陸演藝圈闖出一番名堂。