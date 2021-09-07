由「國民年下男」丁海寅、「演技派型男」具敎煥領銜主演的Netflix原創劇《D.P逃兵追緝令》，開播至今佳評如潮，該劇以「逃兵」為故事主軸，描述韓國軍中霸凌、政府腐敗，憑藉寫實劇情引起觀眾共鳴。

二等兵安俊浩和軍隊老鳥韓浩烈搭檔成「逃兵追緝組」。（圖／Netflix）

《D.P 逃兵追緝令》以鮮為人知的「逃兵追緝組」（Deserter Pursuit）為故事背景，個性格沉靜又缺少靈活性的二等兵「安俊浩」(丁海寅 飾)，因緣際會下成了「逃兵追緝組」的成員，讓原本想低調度過軍隊生活的他，從此變得不平凡，和辦案老鳥「韓浩烈」(具教煥 飾)搭檔，展開一連串抓逃兵任務，他們倆必須先抽絲剝繭調查當事人的逃兵原因，再展開追捕計畫，最後將人平安帶回部隊。

「D.P」便衣偽裝追捕逃兵。（圖／Netflix）

看似輕鬆的劇情發展，實則每位逃兵背後都有著不為人知的祕密，在「D.P追緝組」 追捕逃兵的過程中，反映出的是軍隊長期的霸凌文化、長官消極的處理態度、政府官僚體制下的腐敗，展現人性黑暗面，讓很多觀眾疑惑，這些都是真的嗎？《D.P》將許多霸凌橋段呈現於觀眾，言語欺凌、暴力相向、脫褲侵犯，甚至拿打火機燒體毛的瘋狂行徑，都是取材於真實事件改編，讓大家看得背脊發涼，卻引起大批韓國網友討論，紛紛表示演得都是真的。

軍隊中的「絕對服從」已是常態，不當管教與體罰更是家常便飯。（圖／Netflix）

當過兵的你對於「軍中文化」應該心有戚戚焉吧？尤其注重「階級制度」與「長幼有序」的軍隊中，霸凌問題一直存在。根據韓媒報導，韓國平均每年有高達700名的逃兵，大多士兵逃走的理由都是忍受不了「被霸凌」而選擇「逃兵」這條不歸路，即使冒著被判軍法的可能，也不願每天活在飽受凌辱的恐懼中。

（圖／Netflix）

而我們所在的台灣，又何嘗不是這樣呢？關於軍隊裡的暗黑文化時有所聞，自殺、逃兵案件頻頻發生，卻總是隨著時間不了了之，沒有人追根究柢問題的來龍去脈，導致悲劇一再發生，「今日公祭，明日忘記」格外諷刺。

（圖／Netflix）

當兵是許多男人的回憶，也是退伍後大家茶餘飯後的話題，或許現在回首過去，都是一些雞毛蒜皮的小事，但對於某些人來說，卻是一輩子無法抹滅的陰影。