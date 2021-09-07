日本一名50多歲的男子去年12月因確診COVID-19入住神奈川縣的防疫旅館，但病情突然惡化，旅館未及時送醫致男子死亡，最後神奈川縣付146萬多元與家屬和解，創下首例。

日本放送協會（NHK）報導，這名男子去年12月因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），入住神奈川縣準備的防疫旅館療養，但常駐旅館的護理師們在男子血氧濃度降低時不僅沒有與醫師討論，要進行定時健康觀測卻無法聯絡上男子時，也沒有馬上去他的房間查看，約4小時後才發現男子已倒下。

神奈川縣設置第三方委員會調查此事，委員會在今年3月指出，神奈川縣對於無法聯絡上病患或病情急速惡化等狀況，並未訂定處理程序，才會導致太晚發現男子出現異常而沒有馬上將他送醫治療。

神奈川縣承認因應措施不夠完備，向男子家屬道歉，並與家屬達成協議，支付575萬日圓（約新台幣146萬6000元）和解金。

報導指出，這是神奈川縣首度為病患在防疫旅館死亡支付和解金，縣政府將在明天開議的縣議會提出相關法案。