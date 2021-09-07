北韓中央通信社（KCNA）今天報導，長久以來被視為軍中明日之星，同時是飛彈計畫重要人物的北韓人民軍總參謀長朴正天（Pak Jong Chon），獲得拔擢出任朝鮮勞動黨要職。

朴正天將出任黨中央委員會政治局常務委員會委員及黨中央委員會書記，填補了因防疫工作怠慢、被免去政治局常務委員職務的黨中央軍事委員會副委員長李炳哲的空缺。

朴正天這次當選政治局常務委員會委員，踏入北韓最核心決策機構之一，彰顯出他已走出今年6月政治局擴大會議上，因防疫工作怠慢被降為次帥的陰霾。

朴正天2019年9月被任命為總參謀長，去年5月升為次帥，5個月後晉陞為元帥。朴正天過去多次與領導人金正恩同框，包括陪同金正恩騎馬登上北韓聖地白頭山。

分析家認為，朴正天獲得晉升與他在北韓短程飛彈發展的角色有關。

北韓中央通信社報導，除了朴正天，政治局還任命林光日（Rim Kwang-il）為北韓人民軍總參謀長，任命張正男（Jang Jong-nam）為社會安全部長。