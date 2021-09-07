新竹縣長楊文科為改善偏鄉和原住民地區交通，將五峰鄉縣道122線（南清公路）43.5k，最易發生土石坍塌路段，列為縣府十大交通建設之一，規畫辦理截彎取直工程，獲交通部公路總局核定3.9億元執行，將在五峰鄉公所辦理基本設計地方說明會，聽取地方民意。

「這是五峰鄉歷年規模最大的補助工程！」縣長楊文科指出，南清公路122線過桃山隧道後，即進入五峰鄉清泉風景區，有著名的張學良故居、三毛故居、清泉吊橋及溫泉等景點，但颱風豪雨時交通經常中斷，相信截彎取直工 完工後，將能提升五峰鄉產業及觀光發展。

工務處長林鶴斯說，122線43.5K在桃山隧道前500公尺的路寬約6米，雙向行車路幅狹小，彎道多坡度也大，上邊坡有土石流潛勢溪流穿越，在颱風豪雨時經常有落石導致道路坍塌，造成對外交通中斷，不時傳出遊客受困在清泉風景區。

122線改善工程起點在43.2K處，以截彎取直方式增設跨越坑溝的新橋，並配合現況地形，適度抬升引道縱坡，以利各種車輛通行，並新闢長約235米、寬10米的橋梁，配置雙向兩車道，車道護欄將融入鄉公所徽章及原住民圖騰意象。

該工程交通部公路總局核定3.9億元執行，補助3億823萬元，縣府負擔8193萬元，在通過環評後，縣府預計年底辦理發包，以600個工作天在2023年上半年完工。

縣府為讓地方民眾了解該工程基本設計，預定9日上午10點在五峰鄉公所舉辦說明會，依防疫措施規定參加人數以80人為限，工務處臉書平台也將進行線上直播說明工程的規畫配置、工作期程、施工中交通維持方式及在地意象融入的作法，把民眾提出的建議納入細部設計參考。