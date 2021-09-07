台中市南屯區文山焚化爐從1991年啟用已30年，從早期邊陲地區發展成熱鬧的市中心，人口密度大幅增長。市議員何文海7日為民請命，提出文山焚化爐應遷廠的5大理由，呼籲市政府應重視並積極處理。環保局長陳宏益說，將加強垃圾減量與垃圾分類及廚餘回收宣導，多管齊下去化垃圾。

何文海說，前台中市長林柏榕就承諾當時文山地區民眾，不會在南屯文山蓋第二座焚化爐；目前市府對外宣稱的汰舊換新，將老舊廠房拆除，重新再蓋新的主體；若市政府堅持拆除焚化廠並於原地重建，市府必須依照現今台灣環保法規重新做當地環評報告，如直接重建將造成違規。

何文海指出，文山焚化爐鄰近烏日區焚化爐距離不到6公里，兩個焚化爐過於靠近，對南屯區及烏日區兩地空氣品質影響甚鉅。縣市合併後，文山早已從邊陲地區發展成熱鬧的市中心，不同於后里及烏日焚化爐，位置在較為邊陲地區，邊陲地區對居民健康影響較小。

環保局說，文山焚化廠將辦理汰舊換新改善工程，將借鏡國際新穎爐床技術及空汙防制設備的經驗，作為未來焚化廠整體改善規畫、廠內設施維護參考，期能於汰舊換新後恢復每日900公噸焚化處理量能，朝向生質能源、綠色發電發展，結合當地景觀、人文特色的綠能發電廠。

何文海表示，全國唯一水肥廠也設置在南屯區，一樣頻傳惡臭，附近居民深受其擾多年，難道南屯區的空汙就不算空汙嗎？盧市長應謹記當時競選時注重空汙的政見，考量現今中市都市發展程度；新的焚化爐位置市府須審慎評估並另覓適當地點，讓南屯區民擁有乾淨的空氣環境。

環保局長陳宏益表示，停止營運水肥資源處理中心涉及水肥處理整體規畫、環保設施用地取得、興建及市府整體預算投資分配等面向，目前尚無法停止營運，環保局短期將採強化異味防制措施，提高消毒除臭施作頻率，並改善作業環境，落實水肥車輛、廠區環境及進廠水肥品質管理。