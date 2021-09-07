尋求連任的國民黨主席江啟臣，屢遭質疑缺乏整合藍營執政縣市領導力，他今天嚴正表示，他了解地方縣市首長的困境與需要，當需要黨中央出手當側翼或圍事，就是出來扮黑臉，讓縣市長扮白臉，地方父母官不該政黨意味濃厚，他認為縣市長不是不願配合黨中央，而是要視情況而定。

對於遭質疑對付民進黨不夠強硬，江啟臣說，歷任黨主席誰面對過現在的民進黨，全面執政且連任的民進黨，更加肆無忌憚，他自許是走街頭抗爭、到法院提告最多的黨主席，去年成功結合公民團體舉行秋鬥大遊行，就是有別於韓流選舉造勢，繼紅衫軍後較大的示威抗議。

江啟臣深具信心表示，年底公投若現在投票，蘇貞昌就要下台，現在就是要把這股民怨延續下去，年底公投更是2022、2024大選的前哨戰，關鍵在於投票率，反萊豬與公投綁大選過關機率高，其它2項公投也有望通過，他強調，「這17個月來走的就是戰鬥路線」，這段時間也讓國民黨支持度回升到基本盤。

談到2022地方選舉，江啟臣說，從2014年選舉就可看出6都選舉的外溢效應強，未來如何串聯各區域，不再是單一縣市的選舉，藉此帶動選舉氣勢格外重要。

至於過往串連各縣市是否遇到障礙，江啟臣表示，「有些人的確經驗豐富，但不能說過去沒經驗就什麼事都無法達成」，尤其網路世代的選戰經驗新穎，不能再沉浸過去，老用舊的方法，而是要創新。

被問到前智庫副董事長連勝文、前國民黨副主席郝龍斌表態挺朱，引發西瓜派倒向挺朱，江啟臣說，連勝文上次沒有支持郝龍斌，也沒因此影響連與郝的關係，他尊重黨員的選擇，「同樣的，也有過去支持朱立倫，此次支持我，只是要不要站在檯面上」。