據《韓聯社》與《路透社》等媒體7日報導，南韓軍方證實「島山安昌浩」潛艦日前成功試射潛射彈道飛彈(SLBM)，讓首爾成為全球首個無核武卻擁有SLBM的國家，也是全世界第8個擁有SLBM的國家。《路透社》分析，南韓以平壤不斷強化軍事能力為由，持續研發先進飛彈技術，除降低對美軍依賴外，更是為了打擊北韓地下掩體與隧道。

南韓軍方表示，南韓國防科學研究所1日於「島山安昌浩」潛艦，首次進行潛射彈道飛彈的試射。南韓軍方預計將再進行1至2次試射，如果順利將量產並部署於7月正式服役的「島山安昌浩」潛艦之上。

軍方強調，基於安全考量，該款飛彈的諸元無法對外公開。南韓國防科學院則不願回應，僅表示一切問題都由南韓國防部統一回答。

《路透社》指出，南韓國防部2日才公布《2022至2026年國防中期計畫》，並於報告中呼籲「研發具顯著破壞力」的新型飛彈。除了南韓外，目前美國、俄國、中國大陸、法國、印度和北韓，都擁有SLBM；不過，這些國家都擁有核武庫，能夠為SLBM安裝核彈頭，南韓則是全球首個沒有核武卻擁有SLBM的國家。

《韓聯社》則報導，「島山安昌浩」是南韓第一艘3000噸級的潛艦，配備具有6根發射管的垂直發射系統。這次試射的飛彈命名為玄武4-4，為玄武2B彈道飛彈的變化版，後者射程約500公里。

由於潛艦隱密的行動範圍，加上垂直發射系統的隱蔽性、彈道飛彈的威力，讓SLBM往往成為戰場勝負的改變者。南韓軍方先是於2020年進行SLBM的地面試射，後來才進行水下試射，這次試射成功證明南韓已完成SLBM的研發。

《路透社》則分析，南韓不斷研發能力愈來愈強大的飛彈，目的是為了破壞北韓掩體與隧道，並降低對美軍的依賴。目前美軍在朝鮮半島部署約數千名士兵。

報導表示，南北韓都將彼此的軍事發展能力，做為自己提升軍事科技的理由。北韓近年來也推出一系列的新型潛射彈道飛彈，並正打造能搭載這些飛彈的作戰潛艦。

事實上，北韓已於2015年與2019年成功試射「北極星1型」、「北極星3型」，並於2020年10月與2021年1月的閱兵典禮上展示「北極星4型」與「北極星5型」。此外，北韓已完成排水量1800噸的羅密歐級潛艦改造，可搭載北極星3型，目前已接近下水階段。