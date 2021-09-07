這次他將作品留在家鄉芳苑王功國小，打造巨幅壁畫「春華秋實」等作品，7日彰化縣長王惠美特地到學校參觀為畫作揭幕，並致贈感謝狀。(吳建輝攝)

另外還提供6幅作品授權，將電梯門妝點成一幅精美畫作，自然而然地將「美學」融入校園生活，培養學生從生活中感受美，並將美感展現在生活中，讓生活變得更美好。(吳建輝攝)

生長於彰化縣芳苑鄉的畫家陳炳臣，曾任導演、演員、藝術策展人、文化部諮詢委員等，其作品屢屢拿下國內外國際級的藝術獎項，讓世界看見彰化，這次他將作品留在家鄉芳苑王功國小，打造巨幅壁畫「春華秋實」等作品，7日彰化縣長王惠美特地到學校參觀為畫作揭幕，並致贈感謝狀。

彰化縣政府推動美感教育課程，運用校園環境營造與活化校園空間，王功國小邀請陳炳臣大師為學校繪製壁畫，另外還提供6幅作品授權，將電梯門妝點成一幅精美畫作，自然而然地將「美學」融入校園生活，培養學生從生活中感受美，並將美感展現在生活中，讓生活變得更美好。

陳炳臣表示，「春華秋實」他花了三天繪製而成，以台灣雪山山脈上的武陵農場當作創作基底，想把山上的地景帶到王功海邊來，取名「春華秋實」是一開始培養好的習慣，好習慣會帶動妳未來人生越來越好，用這樣的寓意希望學童能夠培養好的習慣，改變自己的生活。

王惠美表示，王功國小是百年老校，陳炳臣大師的作品注入校園，為校園帶來全新的面貌，陳炳臣大師連去三年參加國際畫展，一共拿到４次金牌獎，堪稱金牌畫家，這次作品「春華秋實」雖然是繪製在鐵捲門上面，但經過陳炳臣大師的巧手修飾，還是讓整個作品活靈活現，呈現最生動的模樣。

王惠美說，王炳辰大師今年也捐贈畫作「臺灣瑰寶」給彰化喜賀小兒麻痺關懷協會，拍賣了108萬元，有才化又有愛心做公益，另外縣府也補助校園打造陶藝浮雕牆面、將招潮蟹、彈塗魚等景象呈現出來，也再次感謝陳炳臣大師無償為王功國小校園彩繪，用行動呼應縣府美感校園政策。