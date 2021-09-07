好萊塢37歲瑞典女星蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson），因演出《不可能的任務》系列電影而再次爆紅。即將推出新電影《沙丘》的她，近日登上時尚雜誌封面為戲宣傳，更在雜誌中大秀凹凸有致的好身材，吸引網友們熱烈討論。

根據加拿大時尚雜誌《Fashion》所釋出的雜誌照中，只見蕾貝卡弗格森穿上多套西裝造型，大展帥氣女人味，但其中一套藍色西裝外套搭配同款高衩長裙的造型，外套裡疑似什麼都沒穿，加上她以側坐的姿勢倒在椅子上，讓半球若隱若現；長裙超高衩的性感設計，也讓白皙美腿一覽無遺。

另外兩套米色與黑色的西裝造型也同樣吸睛，裡面一樣什麼都沒穿的她，直接讓外套大開，大方展現性感半球與結實的腹肌曲線，讓網友們看了直噴鼻血，紛紛留言「超喜歡這組照片超級帥氣」、「姊姊真是英氣逼人」、「超帥的女特務」、「愛死她的每一部戲」。

蕾貝卡弗格森擁有精緻的五官與一雙空靈藍眼，讓她13歲就當起了模特兒，開始拍攝廣告及雜誌封面，後來被瑞典導演相中便開啟了演藝事業。2012年因在歷史戲《白王后》中飾演伊莉莎白伍德維爾一角而獲得觀眾青睞，也因此獲得金球獎「迷你劇或電視電影」最佳女主角提名；2015年開始又以精湛的演技演出《不可能的任務》系列電影而爆紅，成為家喻戶曉的女星。