東管處將東海岸沿線上不起眼的雜貨店，結合部落特色遊程、農特產品、手工藝品等，邀請學子將其打造成東海岸部落旅遊服務據點，作為旅人歇息的好去處。（東管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

東管處邀請學子，將東海岸沿線上不起眼的雜貨店，結合部落特色遊程、農特產品、手工藝品等，打造成東海岸部落旅遊服務據點外，學子也能從中體驗部落文化，學習傳統手藝。（東管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

東海岸台11線上不如台9線商家林立，沿線部落多靠雜貨店維持生活基本所需，不過這些店面不甚起眼，難吸引旅人。交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處結合部落特色遊程、農特產品、手工藝品等，經由學子們的巧手，打造成部落旅遊服務據點，作為旅客暫時歇息的好去處。

東海岸線有許多阿美族部落，東管處推動「推動Pahanhan部落雜貨店改造計畫」，將維持部落生活基本所需卻不起眼的雜貨店，打造成部落旅遊服務據點，自2016至2017年完成東海岸線上的南竹湖、都歷及磯崎等3處部落雜貨店。

經公開徵選，今年由花蓮縣豐濱鄉豐富部落、靜浦部落獲選為Pahanhan部落雜貨店，其中豐富部落的「海岸咖啡」，日前特與國立雲林科技大學產學合作，由設計學院8名青年學子入駐，協力參與改造計畫。

東管處長林維玲表示，學子們藉由向部落耆老、頭目學習阿美族傳統工法、建築、生態、生活美學等知識，以茅草、竹子等自然素材，共同搭建阿美族傳統建築taluan（涼亭），作為遊客體驗手作課程的空間，另與部落工藝師學習傳統藤編，裝飾遊客DIY體驗器材，與族人攜手完成部落雜貨店空間改善計畫的一部份。

林維玲接著說，學子們除協助搭建工事，更串連部落特色遊程，透過野地烘咖啡、享用道地原民風味餐、傳統古法釀酒，在打造部落雜貨店空間之餘，加深部落文化體驗，親身體會部落土地的故事，進而激發出更多文化火花。

海岸咖啡部落雜貨店以自然工法於部落耕植咖啡樹，推廣阿美族風味佳餚，結合工藝遊程、文化導覽、咖啡體驗、半日深度旅遊等多樣化的觀光駐點；負責人許清娟說，很高興獲選此次計畫，未來會更加努力於推廣當地特色旅遊。