為避免營利事業或個人於低稅負國家或地區，透過境外公司保留海外關係企業所得盈餘不分配回台灣母公司，以遞延台灣納稅義務，台灣於2016年三讀通過受控外國企業（CFC）制度，以維護租稅公平。

此外，今年7月G20與經濟合作暨發展組織（OECD）針對稅基侵蝕與利潤移轉（BEPS）行動方案一，第二支柱全球反稅基侵蝕計畫達成共識，同意實施全球企業最低稅負制，將稅率訂為15％並預計於2023年正式生效，詳細的執行計畫OECD將於今年10月發布。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉表示，許多國家雖有CFC制度，可針對海外無實質營運之關係企業，就尚未分配盈餘提前課稅，但針對資本流向低稅負（包含有效稅率低）國家，例如愛爾蘭等，卻無計可施。

針對此現象，為避免租稅競爭，G20同意制訂全球最低稅負制，平衡各國間租稅之分配。因全球最低稅負制適用之範圍較CFC制度廣，故海外關聯企業如同時落入兩者規範，為了避免重複課稅，全球最低稅負制與各國CFC制度間的調和將成為各國重要課題，大型跨國企業應密切注意全球稅制及台灣的修法動態，並應保存各關係企業良好之帳簿憑證，以因應CFC及其他租稅新制。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐有德指出，雖然CFC和全球最低稅負制均係針對跨國企業海外所得加以課稅，然全球最低稅負制卻較CFC更為複雜，且實施範圍更廣泛的反避稅措施。

例如，台灣CFC主要瞄準停留在無實質營運之低稅率地區所得，例如開曼群島、英屬維京群島、抑或香港獲配之股利所得；然全球最低稅負制則不論有無實質營運，均須納入評估有效稅率是否低於最低稅負。因此，原先已針對台灣CFC制度思考並做出因應之跨國企業，仍可能在企業最低稅負制上路後須繳納額外稅負。