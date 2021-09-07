李柏毅指出，2017年高雄市長陳菊就曾經爭取台積電到高雄，敲開了台積電到高雄發展的序章。(林雅惠攝)

高雄市議員李柏毅慶祝台積電7奈米廠落腳高雄楠梓油廠。(圖/林雅惠傳真)

台積電7奈米廠將落腳高雄市楠梓區中油煉油廠舊址，市長陳其邁7日上午出席美濃公共托育家園開幕時強調，無法證實廠商的投資訊息，但高雄市築巢引鳳做好準備，吸引國際大廠能夠在高雄跟台南能成為最有價值的半導體產業聚落，一直都是其政策目標，當然也伸開雙手，歡迎所有大廠都來到投資高雄。

而長期關注楠梓中油轉型跟橋頭科學園區經濟發展的高雄市議員李柏毅，7日上午則在服務處門口放鞭炮，慶祝台積電7奈米廠落腳高雄楠梓中油。

陳其邁說，高雄市築巢引鳳做好準備，吸引國際大廠進駐，不管是特殊製程或先進製程，都隨著在整個國際半導體供應鏈的快速處理，更加速半導體產業聚落的成形，除了引進半導體大廠外，更重要的希望能建立完整的產業聚落，配合中央經濟部的半導體材料的廊帶計畫，包括英特格等大廠。

陳其邁說，在之前大概有21家半導體材料和零組件廠商到高雄市政府，他也親自做過簡報，並帶領廠商到附近工業區、仁武產業園區、路科、橋科及臨海工業區，就整個投資環境考察，因為也搭配著日月光及穎崴現於橋科積極招商，不管是半導體或被動元件及相關資通訊高科技產業和智慧製造廠商等，未來都會在中油廠區或橋科、路科及高雄市幾個產業園區等落腳。

陳其邁強調，以目前高雄的水電供應大廠沒任何問題，高雄市電有500億度，目前只用281億度，約56％，水目前預計增加再生水廠18萬頓，及在整個水資源採取多元的策略，包括伏流水開闢等，高雄水資源可說是現有科學園區所在地方水資源，是最穩定且豐沛的縣市，而土地及整體交通區域地理位置環境又可說是最佳首選，因此要快速招商，落實產業升級，包括5G AIoT新創園區加速招商，另一個就是引進先進半導體製程，當然也伸開雙手，歡迎所有大廠都到高雄投資。

而台積電7奈米落腳高雄中油的消息曝光，高雄市議員李柏毅今天上午則在服務處門口放鞭炮慶祝。

李柏毅指出，2017年高雄市長陳菊就曾經爭取台積電到高雄，但當時台積電宣布到台南設立3奈米，陳菊趁勢提出橋頭新市鎮二期轉型橋頭科學園區，獲得蔡英文總統及行政院長賴清德的支持，並啟動開啟南部科技走廊，敲開了台積電到高雄發展的序章。

李柏毅說，市長陳其邁上任以後更是用曾任行政院副院長的高度，快速集結經濟部、科技部、中油，不但在中油污染整治以及橋頭科學園區環評都快速的有突破性的進度，今天有台積電的協力廠商透露出台積電要落腳高雄，讓高雄的產業發展更加讓人期待，楠梓中油的轉型成功也看得到高雄未來經濟轉型的樣貌，從過去重污染轉型成半導體，是繼港務公司從亞洲新灣區、大港橋、棧庫群，又一個國公營土地在高雄轉型最漂亮的案例。