12歲、10歲溫姓姊弟上月底與父親發生爭吵，因父親隨口一句氣話「去永和找阿嬤！」姊弟倆負氣離家，從北市信義區搭捷運抵達新北永和區，但兩人卻找不到阿嬤家，凌晨4時許被民眾發現還在福和運動公園內徘徊，所幸警方及時協助，助姊弟倆順利返家。

據悉，姊弟兩人上月底被父親責罵、發生口角，父親隨口一句氣話「去永和找阿嬤！」姊弟兩人負氣離家，兩人從北市信義區搭捷運至新北市永和區，姊弟兩人步出捷運站後卻忘記阿嬤家位置，都在永和區街道徘徊，肚子餓了就自行前往超商買東西吃。

姊弟兩凌晨4時許仍在福和運動公園內，民眾見狀通報永和警分局協助，警方一查發現，父親已向警方通報失蹤協尋，趕緊將姊弟兩帶回派出所並通知家屬。

姊姊向員警說，因為跟父親吵架，父親隨口說去永和阿嬤家住，一氣之下才會帶著弟弟離家出走坐捷運到永和，但卻找不到阿嬤的家，也不知道地址，就一整天在外閒逛，晚上就睡在福和運動公園。

溫父表示，因跟小孩在意見上有些分歧，一氣之下說出去永和找阿嬤就進房，出來發現姊弟兩人不見、也連繫不上，立即到派出所報警協尋，非常感謝員警及民眾的熱心協助。