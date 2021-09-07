疫情降為二級警戒以來，八大行業仍未復業，台南市警二分局查獲首起卡拉OK拉下鐵門卻違規營業，現場有3名客人飲酒，負責人雖打悲情牌辯稱「找人談盤店，不是偷偷做生意」，但無法出示證據，警方將全案依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。

台南市中西區忠義路一家卡拉OK在疫情期間都拉下鐵門，沒有營業，不過，卻被人檢舉偷偷營業，警方6日獲報上門稽查，一度吃閉門羹，正巧有客人離開，員警這才終於順例進入，果真發現店內有2間包廂各有1名和2名客人正在飲酒，卡拉OK設備都開著，舞池卡拉OK也呈現開啟。

35歲林姓女負責人面對警方，打悲情牌辯稱，「他們不是客人，是因為店裡生意差，做不下去，我要把店盤出去，才找人來商談。」但負責人提不出相關具體證明，警方依現場情況判斷店家已涉及違規營業，當場製作稽查記錄表，依違反傳染病防治法函送市府衛生局裁罰，若主管機關認定屬實，店家恐面臨6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

台南市警二分局表示，依二級警戒規定卡拉OK是不得營業的八大場所，呼籲業者勿表面上停業，卻拉下鐵門暗中營業，應配合政府防疫政策，避免成為疫情破口，警方將會持續執行防疫稽查取締，違反規定者經查獲，將依法函送裁罰。

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