尋求連任的國民黨主席江啟臣，上午接受蘭萱與董智森的觀點 LIVE 訪問。（摘自直播畫面）

台北市長柯文哲近期頻挖藍營牆角，引發柯團隊內綠營人士不悅，對此，中廣董事長趙少康今天分析，柯文哲挖角藍營人士，可能會對藍營產生干擾，但是否有藍營的票，他沒這麼樂觀；國民黨主席江啟臣說，政黨相互競爭不是現在才有，沒必要刻意強調柯文哲。

國民黨青年部7日召開「為戰鬥藍青年點讚」記者會，邀請立委洪孟楷（左起）、戰鬥藍發起人趙少康與革命實踐研究院院長羅智強等人出席，趙表示，基層民眾都對國民黨有很高的期待，但往往卻欲振乏力，講也講不過、打也打不過，自從他一呼百諾，即獲得基層強烈反應。（張鎧乙攝）

國民黨青年部7日召開「為戰鬥藍青年點讚」記者會，邀請文傳會副主委鍾沛君（左起）、戰鬥藍發起人趙少康、革命實踐研究院院長羅智強與立委洪孟楷等人出席，趙表示，他要鼓勵年輕人參與明年的市議員選舉，大家要拿出戰鬥精神，他就會願意協助，明年選舉只要喊出「我是戰鬥藍」，就一定會當選，而且他也將有輔選年輕人的計劃。（張鎧乙攝）

柯文哲近來延攬前高雄市長韓國瑜心腹黃文財擔任民眾黨媒體總監、前台北縣長周錫瑋人馬廖榮清為台北畜產公司董事長，引起柯團隊內的綠營人士不悅，北市府偏綠官員籌組的「綠色連線」日前在餐敘上當眾向柯抱怨，傳出綠營出身的台北花卉副董事長呂瀅瀅有意請辭。

趙少康上午參加國民黨青年部舉辦的「為戰鬥藍青年點讚」記者會受訪表示，柯文哲剛當選台北市長時，用了不少民進黨人士，後來一方面他的個性可能不容易相處，所以後續換掉很多人，加上他的兩岸一家親造成綠營不滿，要連任時民進黨也推人出來選，其實這就已徹底分手了。

趙少康說，柯文哲現在似乎比較想要去挖藍營的票，適逢疫情，擁有醫生背景的柯文哲有了表現舞台，對柯有利，但柯從藍營挖人是不是就能夠有選票，他並也沒有那麼認可，可能並不是那麼容易。

趙少康認為，柯文哲的做法可能對藍營會有干擾，但是不是就能成就他自己，讓他可以壯大，就還要觀察，當然也看藍營2024推出什麼人選，候選人提對，就成功一半了。

對於柯文哲陸續挖藍營牆角，江啟臣上午接受廣播專訪後受訪表示，其實政黨之間相互競爭，彼此本來就會去爭取，這都不是現在才有，過去也會有不少其他政黨的人，改掛國民黨招牌，或者無黨的人改掛國民黨的也有，所以沒有必要刻意去強調柯文哲。