義大利Arché基金會代表本月2日拜會梵蒂岡教宗方濟各，並致上來自台灣藝術家林伯禧（白魚）的作品《富貴平安》，獻上四季平安之美好祝願。林伯禧表示，雖然無法親臨致贈，但是能受到教宗認可，透過藝術讓人與人的心靈連結起來，便是無上光榮。

林伯禧啟蒙於王鳳閣，隨後習於張文榮、王瑞琮、劉百鈞、黃光男、李義弘等，他擅長運用各種礦物顏料作畫，去年曾獲頒「高雄市十大傑出市民」殊榮，他在歐洲藝術界知名度甚高，許多美術館或知名藝術學院均藏有其畫作，他也是唯一獲頒比利時列日皇家美術學院終身榮譽教授的華人藝術家，更是首位在米蘭皇宮展覽的台灣人。

白魚與梵蒂岡的結緣，則要追溯到2019年6月8日，當時白魚在米蘭蒙扎皇宮（Villa Reale of Monza）舉辦「鎏金獨白——無極」個展，開幕當天，駐梵蒂岡台灣大使李世民到場為展覽開幕致詞。此次致贈「富貴平安」給教宗並獲得親睞典藏，是因為作品中使用的天然礦石、黃金、鑽石、祖母綠、藍寶石和紅珊瑚等原料，讓色彩散發著如南美熱情的浪漫情懷，這份來自於台灣的祝福，將與無數人類藝術史上的知名文化財，共同珍藏於梵蒂岡博物館。

林伯禧表示，雖然因為疫情而無法親臨致贈，但是能受到教宗認可，也意味著透過藝術讓人與人的心靈連結起來。白魚藝術基金會過去曾於米蘭布雷拉美術學院成立優秀學生獎學金，並成立藝術終身成就獎，目前他正致力於成立「無隅（Infinity Art Space）」無國界藝術文化交流平台，串連台灣和歐洲各國知名藝術界代表，討論新藝術學派。除此之外，在米蘭媒體的推薦下，未來白魚的作品即將刊登於紐約知名藝術雜誌《Flash Art》。

除了繪畫，林伯禧致力於生活美學的實踐，不僅是香港《信報》藝術專欄作家，亦是米其林美食鑑賞家，至今已摘星近千顆；因熱愛美食，他也多次策畫「白魚宴」; 因喜愛美酒，也撰寫波爾多Grand Cru Classes頂級紅酒介紹，將歐洲的時尚美感、生活品味、和美學體驗，深化在自身的藝術之中。