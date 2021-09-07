其中2具併排在葬坑內，被發現時骨骸相當完整。（呂妍庭攝）

其中2具併排在葬坑內，被發現時骨骸相當完整。（呂妍庭攝）

人體骨骸發現位置緊鄰鐵軌，鐵道局以基椿鋼板強化邊坡強度。（呂妍庭攝）

今7日由台灣史前文化博物館南科考古館人員開挖出土，將進一步鑑定與研究。（呂妍庭攝）

嘉義市鐵路高架化工程施作到一半，日前考古團隊在嘉北站工區南端、世賢路北側發現台斗坑文化遺址，並陸續挖掘出3具人體骨骸，其中2具併排在葬坑內，被發現時骨骸相當完整，因日前數波豪雨，骨骸漸遭破壞、風化，其中一具頭骨幾近消失，今7日由台灣史前文化博物館南科考古館人員開挖出土，將進一步鑑定與研究。

計畫主持人，言古文化有限公司負責人，人類學研究所博士顏廷伃表示，從開挖狀況評估，遺址範圍目前集中在鐵道西側，另東側都是房子，不知底下保存狀況，但大致上就是沿著河道平原區分布，粗估年代距今約2700年到2500年左右，還會持續進行發掘中。

除了兩具看起來像合葬的骨骸，顏廷伃說另一具半個身子在鋼板基椿下，後續才會進行處理，指這次挖掘出土對台斗坑文化遺址頗具意義，初步判斷可能有完整的史前聚落外，也是嘉義市首次出土的史前人類骨骸，有助彌補嘉市史前文化的空白。

鐵道局北部工程處工務段段長楊朝景指出，鐵路高架化工程興建前，透過環境影響評估已知該區域疑有台斗坑文化遺址存在，因此工程標案合約已內含考古挖掘作業時程，施工進度也有調整規畫，目前鐵高完工期程不受影響，且進度還微幅超前。

楊朝景說，計畫團隊分別在2月、7月發現部分陶片，及史前墓葬人骨骨骸，經嘉義市考古遺址審議會多次審議，決議委託台灣史前文化博物館南科考古館，進行後續研究及暫存維護。

嘉義市文化局指出，該區域發現部分陶片與墓葬人骨，經考古專業人員初步推論其所屬年代應為新石器時代晚期，距今約2750至2500年間，應屬嘉義地區的「灰黑陶文化」遺址，完成鑑定研究工作將送回市府，目前文化局已在研究規畫要如何保存呈現這些重要文物。