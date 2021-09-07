製作團隊暖心獻上精緻愛心型蛋糕，替楊貴媚慶生。（桂田文化藝術基金會提供）

嚴藝文（前左起）、楊貴媚、鍾欣凌今（7日）跟著當地居民一起跳健康早操。桂田文化藝術基金會提供）

金馬影后楊貴媚擔任總製作人、主持人的實境節目《老少女奇遇記》昨（6日）復工到台東出外景錄影，當天正巧是她62歲的生日，劇組超有梗客製T-shit秀20字祝賀，另兩位主持人鍾欣凌和嚴藝文穿整天，當人形立牌宣傳，沿途楊貴媚不斷獲眾人祝福，而導演李安人在紐西蘭且封城的狀況下，仍抽空錄影片：「祝福楊貴媚長命百歲，生日快樂。」

楊貴媚昨天收到製作團隊超暖心送上的精緻愛心型蛋糕，又驚又喜，她許了「祝福在這疫情當中，每個人都平安健康」、「在演藝圈的朋友們都能拍攝順利，收視率都非常好」，第3個則是她每年都期望中風的媽媽能站起來走路，孝心感人。

楊貴媚透露80多歲的媽媽生病後，開始懂得感恩，媽媽雖然目前仍意識，但無法清楚用言語表達，也沒有行動能力，所以很需要別人的幫忙。而孝順的楊貴媚平時會開車載媽媽去兜風、曬太陽，讓她多看看這個世界，雖然媽媽生病了，但也陪她多年，她說：「很感謝她讓我還是個擁有爸爸媽媽媽的孩子，我很感恩。」

因為媽媽無法清楚表達，楊貴媚不放心讓媽媽打疫苗，問她打了嗎？她說「還沒輪到我，因為我登記的是莫德納，但我連殘劑都打不到。」好人緣的楊貴媚，現場包括李安、黃朝亮等導演以及演員都親自錄影片獻祝福。

而新北幼兒園疫情再度爆發，讓不少家長惶惶不安，鍾欣凌2個女兒分別是小四和幼稚園大班，她今（7日）聽聞疫情又升溫，忍不住說：「我好不容易才把小孩送回學校…」她稱疫情期間天天在家陪小孩，讓她只能靠食物紓壓，但她拍《我的婆婆怎麼那麼可愛》時，因嚴重睡眠不足，體重一度飆升到94公斤，是她人生最高峰，幸好後來靠飲食節制。