桃園市壽山高中委託桃園客運的竹圍線學生專車，6日傍晚載學生返家途中，竟發生轉彎時安全門突然打開的狀況，在安全門旁的女學生當場遭甩出車外，嚇壞路人跟車上學生，所幸剛起步車速不快，女學生僅手腳擦傷，但7日仍在家休養未上課。桃園客運指出，安全門把手蓋子仍完好，詳細事發原因仍待查，事發車輛已至監理站送驗中，同型車也全召回檢測。

壽山高中委託桃園客運經營的竹圍線校車，6日傍晚載運學生返家時，行經桃園區三民、春日路口，剛起步準備右轉時，左側安全門突然打開，站在安全門前的高三鄭姓女學生，當場跌出車外，司機不久就發現，通報公司。

桃園客運營運課長崔展華說，當下立刻將女學生送往敏盛醫院急救，並派員探視，所幸僅手腳擦傷，醫院檢視無虞後已返家休養，他指出，該車車齡約10年，都有按時維修驗車，案發當下也立即檢視安全門，安全門把手上的壓克力蓋完好，關好後也推不開，不解為何在行駛途中突然打開，已全面召回同型遊覽車進行安全門測試，案發車輛也由監理站召回檢測。

壽山高中指出，桃客並未第一時間通報學校，直到早上鄭生的導師回報才知悉，學生7日在家休養未到校，課業部分已指示師長予以協助。校方會持續關心並釐清事發原因，若是桃客疏失，將協助家長提告過失傷害並求償。

校方指出，竹圍線過去比較滿，但近期因防疫，搭乘人數並不如過往多，案發時座位坐滿，前半段有站學生，整車約50人，會再加強宣導，呼籲學生遠離車門，更不要倚靠車門。