國民黨日前舉行黨主席選舉電視政見發表會，對於朱立倫、江啟臣所發表的兩岸政見，中廣董事長趙少康（如圖）7日出席國民黨青年部「為戰鬥藍青年點讚」記者會時表示，朱、江兩人說法四平八穩，基本上就是延續前總統馬英九的政策，他並強調，談論兩岸政策在國民黨很困難，畢竟現在國內外反中意識高漲，國民黨應該在親中與反中之間，要找到第三條路。（張鎧乙攝）

國民黨青年部7日召開「為戰鬥藍青年點讚」記者會，邀請戰鬥藍發起人趙少康（中）等人出席，並與在場青年夥伴握手致意，趙指出，年輕人現在加入國民黨會很有機會，因為現在蔡政府吃乾抹盡，位子都被分完了，國民黨反而有無窮的潛力，國民黨應該替青年創造機會。（張鎧乙攝）

國民黨青年部7日召開「為戰鬥藍青年點讚」記者會，邀請戰鬥藍發起人趙少康（左）與革命實踐研究院院長羅智強（右）等人出席，趙鼓勵年輕人現在加入國民黨會很有機會，因為現在蔡政府吃乾抹盡，位子都被分完了，國民黨反而有無窮的潛力，國民黨應該替青年創造機會。（張鎧乙攝）

國民黨主席選戰激烈，針對候選人江啟臣、朱立倫的兩岸政策，中廣董事長趙少康今說，主席選舉訴求目標是黨員，所以大陸政策也不能太跳tone，目前看來兩人都是四平八穩，延續馬英九政府一直以來的政策。

他強調，國民黨的兩岸政策其實很困難，要在親中、反中之間要找到第三條路，但在主席選舉上，候選人現在只能打保守牌、安全牌。

趙少康上午應國民黨青年部邀約，一同參加為戰鬥藍青年點讚」記者會，被問到如何評價朱立倫、江啟臣的兩岸政策，趙說，這是黨內選舉，2人都談到九二共識、連胡五項願景等。

趙少康表示，國民黨員主要分三大類，一是黃復興黨部，大約8、9萬票，且投票率高，一是地方派系，另外就是獨立自主黨員，但這部分過往投票率低。

趙少康說，黨主席選舉訴求黨員，所以大陸政策不能太跳tone，突然天馬行空講特別想法，黨員也不會支持，要先贏黨主席，否則選舉就算失敗，他看到很多評論都是天馬行空亂扯一通，從黨內的角度來講，他們就是四平八穩，延續馬英九政府一直以來的政策。

至於支持哪位黨主席候選人？趙少康說，4位候選人各有特色與優勢，他並不會說支持誰，事實上他也還沒決定，但有4人競爭是好事，就看黨員如何選擇。