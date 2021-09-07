由於低軌衛星距離地面較近，相較於高軌衛星（HEO）與中軌衛星（MEO），更具備「低延遲、低輻射、低成本」等特性，且低軌衛星毋須架設基地台，可於艱困與偏遠地區接收訊號，訊號覆蓋不受山區、海上、沙漠等地形限制，故可與移動通訊5G作互補，彌補5G與地面行動通訊未能傳輸地區。TrendForce研究顯示，在低軌道衛星自SpaceX引領話題後，亦帶動更多衛星營運商相繼遞件發射衛星，預估至2022年全球衛星市場產值將有望達2950億美元，年成長3.3％。

觀察主要國家布局低軌道衛星情形，亞洲地區如中國大陸低軌衛星部署與主要國家採商用角度相異，更注重「國防」方向部署，主導廠商為中國航天科工之「虹雲工程」與中國航天科技之「鴻雁星座」，且該兩項規劃皆於2022年完成階段性任務。中國衛星產業由中國工信部制定相關政策，且受中國無線電協會監管；而日本NTT DoCoMo發布6G發展，尤重非地面波（NTN）技術，可與低軌衛星相輔相成；韓國則發布「6G研究開發實行計畫」，其中包含規劃於2031年前發射14顆低軌衛星。

歐美地區包含美國對於低軌衛星與5G通訊間的配置，先以5G地面通訊為優先，完成釋出5G毫米波，故於24.75～25.25GHz頻段範圍內之地面站與人口數量皆受限制，低軌衛星廠須擔起防干擾保護責任。而歐洲於歐洲航天局與歐盟執委會等機構統籌下成立SaT5G（Satellite and Terrestrial Network for 5G）聯盟，以推動衛星與5G通訊結合與應用。

大型衛星運營商於初期布局逾千顆小型低軌道衛星，為考量小型低軌道衛星生命週期小於5年，故勢必著重低成本製造與發射方案，以有效控制資本支出，如加速普及化以降低整體成本，而SpaceX與Amazon個別採垂直整合與集團整合，且皆可與企業、政府、消費者串連，故可有效降低與它廠合作成本。