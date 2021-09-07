香港女星李若彤以美貌聞名，古典中帶著俏麗，讓人眼睛為之一亮，她進入演藝圈發展後，以古裝扮相最讓人印象深刻，尤其是演出金庸原作改編的《神鵰俠侶》女主角小龍女，這部作品在影史上不知被翻拍了多少回，但李若彤版本堪稱最經典，她更被封為「最美小龍女」，而如今李若彤經常透過社群分享近況，每每公開美照，都讓人驚嘆實在看不出實際年齡，但自從她開始分享健身影片後，無修飾的削瘦模樣讓人嚇了一大跳，不少人勸李若彤養肉，太瘦反倒顯老態。

至今仍活躍於演藝圈的李若彤，多年來時間在她身上彷彿凍結一般，尤其日前時隔23年再穿上同一套小龍女戲服，不但仙氣依舊，且相貌跟身形並無太大變化，只多了些成熟韻味，但其實她已經55歲，讓人直呼不愧是最美小龍女，凍齡之術超神奇，因此又圈了一大票粉絲。

而李若彤凍齡的秘訣，其實就是30年來從不間斷的運動，因此身形一直都相當纖細，事實上她堪稱健身狂，連拍攝古典旗袍美照，都不忘嶄露鍛鍊有成的三頭肌，看得出來全身線條明顯，都是苦心練出來的肌肉。

迷健身的李若彤，被認為瘦得太過頭，雙頰凹陷顯老態。(取材自微博)

最近李若彤也應粉絲要求，分享自己的健身方法，還拍成許多小短片來分享，包含了短時間速效燃脂菜單，為了清楚展現動作，她僅穿著運動小可愛與緊身長褲入鏡，可以清楚看見李若彤幾乎「零脂肪」，四肢非常纖細，甚至有冰塊腹肌，但除了肌肉之外就是骨頭，也有壞處，那就是少了膠原蛋白又沒脂肪支撐，影片中的她臉凹藏不住，看著讓人心疼，忙要她別再減肥，「真的不需要再燃燒卡路里」、「體脂太低會顯老」、「瘦得太嚇人了」，也覺得有點年紀了，其實長點肉比較好看。