開放後民眾可以走在溼地上，欣賞全台唯一的海牛與海岸風景，串聯觀夕平台、賞鳥亭、底棲環境觀察平台等，認識芳苑紅樹林、潮間帶等濱海生態。（吳建輝攝）

彰化縣長王惠美表示，彰化第一條海空步道，步道全程參觀步行時間約一個小時，讓民眾可以穿梭在紅樹林、潮間帶間，除了觀光以外，也能落實生態保護教育。（吳建輝攝）

整條超過1公里的步道，穿梭在1.8至2公尺的紅樹林間，全程需要約一個小時間，讓民眾可以走讀認識全台最大紅樹林。（吳建輝攝）

彰化全新景點誕生，縣府斥資近億元在芳苑濕地打造一條1028公尺長的「紅樹林溼地步道」，７日舉行啟用典禮，開放後民眾可以走在溼地上，欣賞全台唯一的海牛與海岸風景，串聯觀夕平台、賞鳥亭、底棲環境觀察平台等，認識芳苑紅樹林、潮間帶等濱海生態。

彰化芳苑濕地潮間帶寬度達到６公里，是保育鳥類大杓鷸、黑嘴鷗等重要棲地，位於二林溪出海口的紅樹林，主要為海茄苳及水筆仔，為鷺科重要繁殖棲地，整條超過1公里的步道，穿梭在1.8至2公尺的紅樹林間，全程需要約一個小時間，讓民眾可以走讀認識全台最大紅樹林。

彰化縣長王惠美表示，彰化第一條海空步道，步道全程參觀步行時間約一個小時，讓民眾可以穿梭在紅樹林、潮間帶間，除了觀光以外，也能落實生態保護教育，讓大小朋友在一邊散步、一邊欣賞紅樹林的同時，認識環境保護的重要性，寓教於樂。

王惠美說，芳苑濕地紅樹林從2013年卓縣長時代開始調查，後續由魏縣長時代爭取前瞻經費，至今全部完工，總經費達9000萬元，包括疏伐、清理海路，並設置觀察棧道，解說系統等，打造出這條彰化唯一的紅樹林溼地步道。

王惠美說強調，未來結合當地全台唯一「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」、白馬峰普天宮全台最大面積媽祖廟、油籽學堂、王功漁港、燈塔等景點，點線面串聯讓鄉親可以從白天玩到晚上，歡迎大家多到彰化海岸走走，看看自然生態、享受海風，了解底棲生物，為假日旅遊帶來全新的感受與收穫。

王惠美也透漏，10月2日縣府將在普天宮舉辦「國際海牛文化節」、10月9日至10月11日在王功福海宮辦理「媽祖祈福文化節」，相信一連串的活動，芳苑發展觀光，指日可待。