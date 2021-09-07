國內日前爆發長榮航空群聚案，至今累計3機師、1機師之子確診，今日無新增個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，看起來長榮的情況趨於穩定。

陳時中表示，長榮航空群聚案共匡列573人，其中531居家或集中隔離，看起來情況趨於穩定。目前2名機師的315名接觸者中，有292人集中隔離，315人中有306人陰性，1人陽性，即機師之子案16122，檢驗中的有8人。

至於機組員專案採檢，共匡列283人，目前280人陰性，沒有陽性，1人檢驗中，2人待採，預計這兩天會有完整結果。