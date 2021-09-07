台南市新市區農會推廣食農教育，新市區老中青三代的農民合作，帶領新市、大社國小近百位小朋友體驗種毛豆。（劉秀芬攝）

台南市新市區農會推廣食農教育，新市區老中青三代的農民合作，帶領新市、大社國小近百位小朋友體驗種毛豆。（劉秀芬攝）

台南市新市區農會推廣食農教育，新市區老中青三代的農民合作，帶領新市、大社國小近百位小朋友體驗種毛豆。（劉秀芬攝）

台南市新市區農會積極推廣食農教育，7日由新市區的老中青三代的農民合作，帶領新市、大社國小近百位小朋友體驗種毛豆，小朋友脫下鞋子腳踩泥土，親手把毛豆種子種下，期盼兩個多月後可以來採收。

新市農會表示，每到秋季學校開學的時間，就是毛豆種植時間，為了讓未來小小主人翁對農業有更多的興趣，同時認識在地的特色農業，因此向學校提議來場種毛豆體驗活動。

疫情期間學校舉辦大型活動有其難處，新市國小、大社國小克服困難，由老師帶領二、四年級各1班學童參加，許多小朋友都吃過毛豆，卻不知毛豆是怎麼種的，甚至有人從未到過農田，因此都非常興奮。

7日活動的地點位於新市區大社里的農田，旁邊有一間土地公廟，新市農會總幹事李美嬅與新市國小校長李智賢、大社國小校長蔡楠清先帶著小朋友向土地公祈福，期待風調雨順，農作物都有好收成。

新市農會現場安排老中青三代農友來指導小朋友，毛豆達人鄭丁福解說毛豆種植、栽培管理技術；老農以播種機展示現代化播種毛豆的方式，讓小朋友看到現代科技與農業的結合，讓農民種田更輕鬆。

老師們也請小朋友脫掉鞋子，赤腳走進農田感受泥土的清涼，小朋友每人手上都拿著一把毛豆的種子，在農友的指導下，將種子埋進土裡，輕鬆的完成播種體驗。

李美嬅說，希望學童們藉此活動能接觸土地，享受毛豆種植的樂趣，更希望他們體會從農的辛苦，能夠珍惜食物，也期盼老中青少四代農田共學，讓新市區的毛豆產業，持續傳承下去。