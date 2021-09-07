固態電池因具能量密度高與安全性優勢，全球各大車廠積極投資開發，豐田(Toyota)、福斯(Volkswagen)、寶馬(BMW)、現代(Hyundai)預計2025年到2030年將推出固態電池量產車型，搶攻電動車市場。

Tesla電動車銷售亮眼，各大車廠積極搶進，電動車滲透率提升，電池安全性及續航力也受到關注，固態鋰離子電池(簡稱固態電池，Solid State Battery；SSB)因以固態電解質取代電解液(液態電解質)和隔離膜，無過熱自燃、漏液腐蝕等安全風險，較(液態)鋰離子電池(Lithium-ion Battery；LIB)安全，且能量密度較高，可搭配鋰金屬負極，大幅提升電池性能，若將固態電池導入純電動車，可望延長續航距離並提升安全性，有助增進消費者對純電動車的接受度。

由於美國、歐洲、日本車用鋰離子電池產量落後於中國和南韓，近年多由政府組成研發團隊，或編列預算獎助研究，希望及早量產固態電池，搶得車用電池市場主導權，而中國和南韓電池廠商亦投入固態電池研發，鞏固電池生產領先地位。

看好固態電池前景，DIGITIMES Research分析師陳一帆表示，不少車廠投資入股固態電池新創，或與固態電池新創共同開發車用電池，以加速量產固態電池電動車，蔚來(NIO)目標2022年率先量產固態電池純電動車，宣稱續航距離將達1000公里，豐田(Toyota)、福斯(Volkswagen)、寶馬(BMW)、現代(Hyundai)等車廠也先後投入研發固態電池或投資相關業者，規劃於2025~2030年推出固態電池量產車型，希望以優於鋰離子電池的續航里程吸引消費者青睞。