第22屆瑞信亞洲科技論壇本周揭幕，談到亞洲科技產業前景，瑞信證強調，著眼於終端市場，5G、雲端資料中心以及汽車科技等產生結構性需求的領域將提供機會。未來兩到三年內，擴增實境（AR）／虛擬實境（VR）和5G商業應用等領域也可能開啟新的機遇。

今年電動車的發展受到投資人關注。瑞信臺灣證券研究主管及半導體分析師Randy Abrams表示，展望未來，我們預計隨著燃油車向電動車的轉變，以及政府鼓勵電動車的監管措施，電動車需求將強勁增長，特別是歐盟和中國，兩者合計占2020年整體電動車市場約三分之二。

瑞信證指出，過去十年電動車採用率顯著加速，從2010年的1%提高到2019年的8%，主要受到更嚴格的排放標準、政府預計將在2030-2035年間取消燃油車、眾多車廠（OEM）全面電動化的決心、續航里程提高及充電時間縮短等因素驅動。2020年電動車和混合動力車的滲透率達到11.5%，瑞信預計滲透率到2025年將達到34%，到2030年將達到62%。電動車和混合動力車的數量將從2020年的800萬輛增加到2030年的6300萬輛，成長超過六倍。

在電動車和混合動力車採用率不斷提高的同時，單車平均半導體的價值預計將提高逾一倍，從2020年的510美元提高到2030年的1,100美元。隨著電動車超級趨勢帶動汽車半導體市場的支出增長，預計未來總體產業收入將達到1,100億美元，複合年均增長率為11%。

近幾個月來市場對半導體產業可能正觸及周期高點的擔憂有所上升，瑞信證強調，周期高點要到2022年下半年甚至2023年才會出現，儘管當前地緣政治貿易緊張氣氛以及新冠變種病毒等因素可能對產業產生不利影響，但從長期來看，受5G推廣、iPhone換代、人工智慧雲端運算發展以及電動車超級趨勢等增長主題的驅動，半導體科技發展將保持強勁趨勢。