國民黨青年部號召黨內前輩與社群領袖，為藍營青年點讚分享宣傳。戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康今天表示，他鼓勵年輕人參與明年的縣市議員選舉，大家要拿出戰鬥精神，他就會願意協助，明年選舉只要喊出「我是戰鬥藍」，就一定會當選，而且他也有輔選年輕人的計劃。

國民黨青年部今邀請戰鬥藍發起人趙少康、革命實踐研究院長羅智強、國民黨立委洪孟楷和台北市議員鍾沛君與12位戰鬥藍青年，召開「為戰鬥藍青年點讚」記者會。

青年部主任陳冠安表示，近期在趙少康發起「戰鬥藍」後，藍營內湧現許多年輕夥伴，由青年經營的小型粉專雨後春筍，因此發起社群活動「為戰鬥藍青年點讚」，號召黨內前輩與社群領袖，一同為願意在國民黨艱難之際，開設粉專經營網路的年輕朋友，點讚分享宣傳，增加年輕人曝光度。

趙少康說，他高興看到有很多的「戰鬥藍」青年，戰鬥性是一種精神態度、積極向上進取的做法，基層民眾都對國民黨有很高的期待，但在野黨往往卻欲振乏力，講也講不過、打也打不過，他提出戰鬥藍後一呼百諾，獲得基層強烈反應。

趙少康強調，他要鼓勵年輕人，在網路時代不要怕，要敢大膽把話講出來，要有創意與創新，還要抱持語不驚人死不休的精神；戰鬥藍的精神就是分進合擊，大家打團體戰，彼此互相支援，不要單打獨鬥。

羅智強則指出，自己從2016年開始立志要在網路社群臉書創造100萬個粉絲，當時粉絲數只有1萬，很多人都覺得不實際，但現在的粉絲數已經高達118萬。

羅智強並告訴藍營年輕人，在網路上就是不要怕戰鬥，當攻擊者愈多，府、院、黨都攻擊時，那就是成功，因為已經引起對手的害怕，他強調，如果沒有在野的監督制衡，BNT疫苗就沒有那麼容易進口台灣，民眾就得要拿1000元出來，才能換到蔡政府的「五倍券」

洪孟楷認為，從政者不在是單一特點，過去有服務性、政策論述型、意見領袖類別的民代，現在講求全方位作戰；鍾沛君說，從事公共事務如產品經營，不辯自清的年代已經過了，現在是真理愈辯愈明的年代，而網路時代不只打順風球，面對逆風，更要勇敢面對。