2022年縣市首長選舉，民進黨在桃園市面臨不能丟的壓力，退役少將于北辰今分析桃園選情，認為國民黨贏面較大，藍營不論對上綠委鄭運鵬或前立委鄭寶清，都有勝選的機率。于北辰認為，近來新聞媒體猛爆料民進黨選桃園市長人選，連衛福部長陳時中的名字都出現，背後顯示是民進黨對桃園選情的擔憂。

于北辰今（7日）在網路政論節目《新聞不芹菜》上表示，桃園人開玩笑說桃園是市長鄭文燦、鄭運鵬和鄭寶清的「鄭家」的天下，鄭文燦當了8年市長，鄭運鵬和鄭寶清當然也想跟進。于北辰直言，相比國民黨在地方深厚實力，鄭運鵬在桃園的知名度只限於桃園立委第一選區，雖然鄭運鵬有全國知名度，但對桃園鄉親而言，如果「沒有看過本人，只在電視上看過，會覺得不靠譜」，因此鄭運鵬的劣勢在於地方耕耘不夠紮實。

于北辰稱，桃園之於民進黨來講，就像台北之於國民黨一樣重要，國民黨如果不能贏得這次台北選戰，將影響藍營士氣；同樣如果民進黨丟掉鄭文燦經營8年的桃園市，也會對其造成很大傷害。

于北辰並指出，最近看到衛福部長陳時中等人參選桃園市長的傳聞，就可看出民進黨對於桃園的擔憂。