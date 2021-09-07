文化大學今天宣布，為降低群聚傳染風險，開學後部分課程將採分流教學（實體與線上授課併行），部分課程視學生人數與教室容量採全實體或全遠距上課。文大教務處將於9月15日公告各授課方式之課程明細表。

採實體授課課程部分，文大表示，是指選課人數80人以下，且人數未超過教室座位60％之課程。例如選課人數48人，教室容量即須大於80人。

採分流教學(實體與線上授課併行）或全遠距教學之課程包括三種情況：一、選課人數達80人以上 (不含自主體育)，授課教師應採「全遠距教學」；二、選課人數80人以下，且人數超過教室座位60％之課程，採分流教學（實體與線上授課併行），例如課程選課人數70人，但教室座位只有100個，即須採分流教學；三、上課排定之教室通風不良且無對外窗之課程，應採「全遠距教學」。

文大表示，實體授課時，將以固定座位及固定成員、座位採梅花座安排並維持社交安全距離、落實課堂點名、師生應全程佩戴口罩且禁止飲食、教室應保持通風良好及定時清消。

文大教務處將於9月15日公告各授課方式之課程明細表，將依照第一、二階段選課人數進行滾動式修正，並重新公告。同時，也將依「中央疫情指揮中心」及「教育部」最新通報，進行滾動式修正。