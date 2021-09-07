北投媽祖文化協會4月遭北聯幫成員楊志豪、郭旻峻開槍，意外牽扯出民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑賣毒，楊、郭為了替過世小弟出氣，開3槍洩憤，士林地檢署偵結，兩人坦承開槍，均依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪起訴。

起訴指出，43歲楊志豪、33歲郭旻峻聲稱今年2月，自已死的花姓男子住處取得改造手槍，楊、郭2人認為，花與詹男共同施用毒品，但花卻因過量導致死亡，而詹男置身事外，今年4月10日，2人為了出氣前往「媽祖文化協會」找人，上樓按電鈴無人回應，下樓走對街朝協會玻璃開2槍，郭則對空鳴1槍。

案發後，楊、郭逃亡19日，最後在警方策動下，分乘2輛豪華休旅車投案，害警方顏面無光，事後又牽扯媽祖文化協會是北聯幫堂口，因趙介祐混充劣質品，導致毒品害命，與警方關係匪淺，遭詬病黑道治國。

檢警調查，花男確因吸毒過量致死，至於開槍原委，並未與趙介祐直接有關，2人均坦承持有槍枝，經鑑定後具有殺傷力，以及2枚制式子彈，檢方依槍砲彈刀條例、恐嚇等罪起訴2人，而媽祖文化協會舊址現已掛上出租招牌，楊、郭遭羈押2個月後現已交保。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！