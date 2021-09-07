德國柏林一名阿富汗男子4日持刀猛刺一名女園丁的脖子，行兇原因竟是不滿女性工作。

一名居住德國多年的29歲阿富汗男子，4日下午在光天化日之下持刀猛砍一名正在工作的女園丁的脖子，把對方砍到重傷，據稱他行兇的原因是不滿女性工作。

綜合德國之聲、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，柏林警方5日表示，4日下午1時30分左右，一名29歲阿富汗男子在柏林市威默斯朵夫區（Wilmersdorf）一處公園靠近一名正在工作的58歲女園丁，並且上前搭話，突然間男子就拿出刀子朝女子脖子狂刺，造成女園丁重傷。

一名66歲男子見狀後上前阻撓，最後也被阿富汗男砍成重傷，女園丁與66歲男子目前仍在醫院治療。

警方趕到現場後當場逮捕阿富汗男子，男子稱，他是因為無法容忍女性工作而行兇。

柏林總檢察長辦公室5日表示，阿富汗男子因涉嫌謀殺未遂、嚴重襲擊罪等2項罪名被捕，警方懷疑他可能有精神方面疾病，但同時間也在調查他是否受到伊斯蘭教義啟發而行兇。

柏林檢察署發言人史泰爾特諾（Martin Steltner）表示，阿富汗男子先前並未被當局列為威脅對象，指出男子可能同時受到心理問題及伊斯蘭教義啟發而行兇。

檢調人員表示，阿富汗男子自2016年起就已經住在德國。