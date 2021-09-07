新北幼兒園群聚「確定不是Alpha」 陳時中鬆口：Delta可能性大

新北幼兒園病毒基因定序明天才出來，受到幼兒園群聚擴大影響， 專家提必須驗血清抗體來釐清感染源，且因為幼兒的家長都是青壯年，若還沒打疫苗，教師團體認為應該讓幼教老師先打第二劑，對此陳時中表示，疫苗接種評估會來進行，他也強調會展開血清抗體調查，釐清感染源，且病毒定序上確定不是Alpha，Delta的可能性很大，傾向是Delta。

中央流行中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為8例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮官陳時中表示，其中，幼兒園新增5例，3名家長，2名幼兒園小朋友，其中一人是幼兒園學童一歲的妹妹，幼兒園群聚累積15人確診。對於Delta變異株是否潛伏社區已久，指揮官陳中表示，Delta若入侵社區傳播力比較強，會跟過去防疫一樣更加小心。

感染科權威黃立民建議，針對師長進行血清抗體檢查，陳時中表示，血清抗體檢驗目前已經展開，針對部份確診者已抽取相關檢驗，待完整時候，再跟大家報告。

陳時中表示，對於血清抗體檢查是有必要的，目前已經抽了七、八個確診者血清，已有初步結果。有的人已經有抗體，有的沒有，比較完整會來報告，至於病毒基因定序上，明天才會比較完整。