台灣柔道選手楊勇緯勇奪東奧柔道銀牌，楊家后里區三豐路726巷道過於狹窄，市長盧秀燕日前到楊家道賀時座車進入後只能倒車出來，市府自另一側另規劃維生系統道路；市議員王朝坤今天質詢說，勇緯路的進度為何？建設局長陳大田說，指出，道路已完成設計，正上網辦理工程招標中。

王朝坤指出，楊家所在的后里區三豐路3段726巷道路狹窄，不僅消防車進不去，地方爭取改善多年，7月24日因楊勇緯勇奪東奧柔道銀牌，市長盧秀燕前往楊家道賀時，連市長座車都要倒車出去，改善道路問題再被地方提起，獲得市長的重視並改善道路。

陳大田表示，后里區三豐路66巷為無尾巷，在市長盧秀燕上任後已規畫在後方新闢寬8公尺、長約416公尺道路，積極回應地方需求。未來道路新闢後可銜接馬場路，對區域救災與出入均有莫大助益；目前道路設計已完成，正在辦工程招標。

王朝坤強調，楊勇緯靠個人運動努力替台灣打拚下，台灣奧運史上第一面柔道銀牌，是台灣之光、更是台中之光，市長有允諾要拓建，希望市府加強建設速度，不能沒有下文。