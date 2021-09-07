書中繪聲繪影指所長塞錢給他，罵條子鴿不合群。（翻攝《你所說的都將成為呈堂證供》 作者：條子鴿 出版社：寶瓶文化事業股份有限公司/陳鴻偉翻攝）

書中表示此事發生後周案爆發，但被查出1995年酈根本不在派出所。（翻攝《你所說的都將成為呈堂證供》 作者：條子鴿 出版社：寶瓶文化事業股份有限公司/陳鴻偉翻攝）

退休警察「條子鴿」，影射因為開謝維洲紅單，事後被記申誡，引發軒然大波，「條子鴿」被質疑當時人在保一總隊，如何有辦法開台北市罰單？現在又有警界質疑，早在去年8月他出書時，裡面有一篇提到「派出所長拿錢給我」、「我不收就被調走」，文章表示此事發生在1995年，但據人事資料，他一直到2007年才在派出所服務，有警察痛批：「根本道聽塗說」、「為賣書扯大家下水」、「根本兜不攏！」當時就有一堆警察甚感不平。

1名資深巡佐表示，筆名「條子鴿」的酈姓員警，去年8月出書講警界內幕，一開始抱著同仁捧場心態，多少買了幾本來看，但其中有一篇名為「油水」的文章，讓大家為之嘩然。

「油水」講述警界收錢文化，條子鴿以第一人稱的筆法，描述他在某派出所服務時，某天抽屜被塞了1萬元，他還到處去問是不是同事放錯了，後來傍晚開會，他主動舉手，表示有人放錢給他。

條子鴿描述，後來他被所長叫進辦公室，劈頭就表示：「我很公平，每人照管區平均分配，這是你那份」、「如果你不收，同事會不安…」、「我只好調走你，海邊山上讓你選。」

文章還義正辭嚴表示：「原來是那檔事，那檔大家明知違法犯紀，卻同流合汙的家務事」、「那檔警界自以為秘而不宣，而毫不掩飾的骯髒事」。

文末條子鴿說他選擇調走，而且1年之後，警界就爆發了周人蔘電玩弊案（1996年）。

巡佐不滿表示，這篇文章實在太誇張，條子鴿是在2007年，才開始在派出所服務，在此之前他都是在保一總隊等專業單位，1995年他根本不在派出所，有哪個所長可以塞錢給他？

另名員警說，他看完書後，就發現不少故事、情節，他年輕時也都聽過，當時就懷疑條子鴿是東拚西湊、道聽塗說，把警界過往的傳奇和逸事，當成自己親身經歷來發表，當時也有人私下勸酈「不要太過火」，但酈不為所動，繼續打書受訪、上節目，大談各種離奇曲折的「警界見聞」。