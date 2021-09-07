花蓮縣消防局救護技術員須具照護兒科病患的知識與能力，重視兒童病患醫療照護的品質。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

兒童緊急救護需求與成人略有差異，小兒救護的教育訓練及裝備器材，往往需要挹注更多資源，花蓮縣消防局日前獲贈電動骨針，是全台第5個將此設備用於救護勤務中，未來將成急救利器，搶救更多心肺功能停止孩童的性命。

消防局表示，針對兒童到院前心肺功能停止救護案件，除實施CPR＋AED，若現場有高級救護技術員，則可執行小兒高級救命術（PALS），實施氣管內管置入和給予急救藥物，不過以往給藥途徑皆以靜脈注射為主，但兒童血管細微，靜脈注射失敗率較高，而電動骨針操作簡易和成功率較高。

高級救護技術員梁致棋和劉仲維認為，救護車上的急救設備推陳出新，隨著電動骨針的出現，救護人員更能快速地給予藥物，急救效率大幅增加，有效提升患者存活率。

消防局長林文瑞表示，在資源有限情況下，感謝善心團體的無私奉獻，捐贈救護相關設備，縣內目前高級救護技術員共有57人，不過，工欲善其事，必先利其器，電動骨針能讓他們發揮長才，增加到院前急救能力，提升花蓮的救護能量。

此外，消防局表示，實際勤務上，小兒病患啟動到院前緊急醫療救護系統的頻率雖遠低於成人病患，隨大眾日漸重視兒童病患醫療照護品質，救護技術員也必須具照護兒科病患的知識與能力，對於各種醫療問題也都會特別注意。