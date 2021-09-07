道奇薛爾瑟以曲球三振紅雀打者。（道奇隊臉書）

道奇7日輕鬆擊敗紅雀，先發投手「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)主投8局飆出13K，只因捕手失誤送掉1分（責失0），自責分率下降到2.28。紅雀打線擊出6安打，但關鍵時刻不斷有人吞K導致無功而返，道奇終場5-1獲勝，薛爾瑟也成為國聯賽揚獎的有力候選者。

紅雀此戰打者積極出棒，首局就攻上三壘，但是被薛爾瑟連續K掉3人自行解圍。紅雀打線沉寂到第6局再度攻上三壘，此時捕手巴恩斯(Austin Barnes)漏接發生捕逸，球滾到後方，薛爾瑟衝去本壘補位，差點殺到打者，但在道奇提出挑戰後，主審維持安全上壘的判決，紅雀終於打破鴨蛋。

紅雀總教練席爾特(Mike Shildt)說：「薛爾瑟很強，名人堂等級的人物，我們過去多次交手，今天是他贏了。」

薛爾瑟首局用掉22球，結果總計只用103球就投完8局，此戰同時讓他達成第9季200K以上。他賽後表示變化球的策略成功，滑球和曲球連發讓紅雀打者一籌莫展。薛爾瑟拿過3座賽揚獎，而且是少數在美聯（老虎隊）、國聯（國民隊）都拿過賽揚獎的名投手。

道奇開場連續3支安打，泰勒(Chris Taylor)又追加1發兩分炮，先取下4分讓薛爾瑟無後顧之憂。由於國西龍頭巨人隊同日也贏球，道奇仍落後1場勝差。薛爾瑟13勝4敗，季中加入道奇以來5勝0敗。