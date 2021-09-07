中華網龍旗下殿堂級三國回合制手遊《吞食天地M》將於9月8日開放全新大型改版《吞食天地M 2.0守衛劍閣》，加入後三國名將、「劍閣守衛戰」活動、「史詩戰役」系統、地層深淵逆境推塔等多元玩法，邀請玩家一起參與體驗後三國時代的崛起。歡慶改版上線，除了帶來一系列慶祝活動，9月8日也將同步加開新伺服器「劍閣」，並舉辦新服迎新活動，送出直升120等經驗丹、坐騎、時裝，還有強力武將「魔關羽」等好禮！

後三國時代崛起 各路英雄名將登場

後三國時代是指「諸葛亮」星落五丈原後的三國後期歷史，雖然這段歷史不像三國前期為大眾所熟悉，但後三國所出現的名將及戰役也絕不遜色。對於三國迷來說，後三國更是一段津津樂道的歷史。《吞食天地M》全新改版，將會帶玩家親自體驗這個精彩的後三國時代。

正所謂亂世出英雄，後三國也是英雄名將輩出的時代，包括「蜀之棟樑－姜維」、「仕途殊歸－夏侯霸」、「滅蜀先鋒－鄧艾」、「吳之命脈－陸抗」、「折臂三公－羊祜」等名將都會陸續登場，不但實力媲美前三國的眾名將，而且還擁有全新專屬技能，像是「姜維－諸葛狂龍咒」、「鄧艾－偷渡伏擊」，將為吞食世界帶來全新局面！

「姜維」、「羊祜」、「陸抗」、「夏侯霸」等後三國名將登場！

搶先體驗「劍閣守衛戰」 全新「史詩戰役」系統

說到後三國的重大戰事，就不得不提及魏滅蜀之戰「劍閣守衛戰」，公元263年8月，魏國由「鍾會」、「鄧艾」領軍，以傾國之力遣十八萬魏軍伐蜀，最後迫使蜀將「姜維」以劍閣為屏障，死守魏軍進攻。

在全新版本中，搶先推出「劍閣守衛戰」活動，玩家可以親身參與從「劍閣整備戰」到「劍閣守衛戰」整場戰役，協助蜀將「姜維」抵擋魏軍攻勢，還能獲得豐富獎品。

而全新「史詩戰役」系統，將重現歷史上的各個經典戰役，包括黃巾平定戰等，後續還會開放「三英戰呂布」、「官渡之戰」、「赤壁之戰」、「七擒七縱」以及後三國時代的「姜維北伐」、「興勢之戰」、「晉吳西陵戰」等，帶給玩家更多挑戰樂趣！

史詩戰役親身上陣！

地層深淵終極逆境推塔大挑戰

為帶來更多遊戲趣味，本次新增地層深淵逆境推塔玩法，玩家將面對各種逆境條件，有可能遭受中毒、燃燒、遲鈍，又或是削弱攻擊、知力、防禦，玩家需要堅定信念通過一層層的挑戰！

地層深淵終極逆境推塔大挑戰！

新服「劍閣」限時送 滿滿福利領不完

為慶祝改版上線，官方將於9月8日開放全新伺服器「劍閣」，並推出新服迎新活動，準備多項豐厚獎勵送給玩家，包括角色、武將直升至120等經驗丹，武將、裝備、坐騎、造型時裝、卡片等，還有玩家期待已久的限時登入送強力二轉暗屬武將「魔關羽」！不論是新玩家，還是老玩家，都能夠迅速提升戰力，暢遊吞食世界！