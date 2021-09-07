市府結合在地協會巡查水域違規行為。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

市府取締扣留違規蜈蚣網具。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

不去領就免被罰！過去漁民會在河口、潟湖等潮間帶放置蜈蚣網捕魚，造成大、小動物無一倖免。為保育漁業資源，台南市政府每年9、10月魚、蝦、貝類繁殖期，禁止民眾在這些水域以蜈蚣網具採捕，不過規範從2019年實施以來，沒有違規者甘願被罰錢而出面認領，使得市府迄今開罰件數為0。

蜈蚣網具因其網目小，水產動物大小都通吃，市府2019年6月公告「台南市潟湖及河川水域禁漁區、禁漁期有關限制事宜」，規範潟湖及主要河川感潮點下游至出海口水域為禁漁區，每年9月1日至10月31日禁止以蜈蚣網具於禁漁區範圍內採捕水產動物。

禁止區域包含「北門潟湖」、「七股潟湖」、「將軍溪」將軍溪橋至潟湖、「曾文溪」國姓橋至出海口、「鹿耳門溪」跨鹿耳門溪橋至出海口、「鹽水溪」大港觀海橋至出海口及「嘉南大圳」濱海橋至出海口等7處水域；針對違反者，依法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

市府去年取締5次，查扣60件蜈蚣網具，並公告招領；農業局漁業科長吳國霖坦言，稽查人員當場查獲行為人的難度高，而行為人通常只要認為損失金額不超過3萬元，就不會出面認領，迄今開罰件數為0。

農業局長李建裕呼籲，從事蜈蚣網具捕魚的漁民，應確實避開每年9、10月禁漁期，並思考以其他對生態資源影響小的作業方式，也強調市府將會加強巡查取締，請漁民不要違規作業。