22歲羅姓女模是捷克與台灣的混血兒，五官深邃精緻，因為曾為「Crispy脆樂團」拍攝MV，在MV中厭世搖呼拉圈打開知名度，讓她被封為「呼拉圈女神」，然而4日晚間她傳出墜樓身亡，事隔3天IG卻突然更新，原來是她媽媽獻給她最後的祝福。

羅姓女模的IG充滿外拍美照，天使般的容貌吸引3.4萬人追蹤，7月初她的情緒已經出現不穩定，曾發文曬出一張圖，只見她在筆記本上寫下自己的負面心情：「所有笑聲在腦袋變得刺耳，為什麼是我？為什麼要帶給身邊的人？為什麼是我？到底為什麼？我只想當個正常人，正常上班上課」。

羅姓女模曾發文透露自己的負面情緒。(圖/翻攝自IG)

筆記後半段的字跡越來越潦草，似乎她的情緒也越來越失控，「我只想當正常人可不可以？拜託當不了我就死，去死死死，我不要身邊的人擔心我，大家都離開我」，當時引來不少粉絲和親友替她加油打氣，希望她能夠走出難關，沒想到最後還是發生憾事。

羅姓女模的母親悲痛發文悼念女兒。(圖/翻攝自IG)

自事發後就沒更新的帳號，今日卻突然發布限時動態，黑底白字寫著，「不痛了！想去哪裡去吧，不用再有任何罣礙，爸爸媽媽阿姨都原諒你了」，原來這是羅姓女模的母親對她最後的祝福，同時她也強調此帳號從今後再也不會更新，讓不少粉絲十分傷感。