被網友封為「國民情婦」的29歲日本寫真女星森咲智美，自去年疫情爆發後，她除了透過社群平台分享工作辣照外，也創立個人YouTube頻道分享私下生活，並經常開起直播與粉絲們互動，頻道吸引超過48萬人追蹤。近日再度更新影片的她，除了與粉絲分享戶外野炊的樂趣外，竟在彎腰時意外走光，讓網友們大噴鼻血。

森咲智美日前在個人YouTube頻道上，更新一段她獨自前往郊外烤肉的影片。只見她穿著一件胸口挖空的低胸繞脖粉色上衣，搭配一條超短牛仔褲，自備各種野炊器具及食材，在溪邊開心的烤肉及清洗食物，由於拍攝的鏡頭較低，因此過程中她不斷彎腰對著鏡頭示範如何起火、敬酒或是餵食，雄偉的上圍曲線也因此一覽無遺。

但當森咲智美烤完牛肉並準備試吃時，她的衣服疑似動作過大移位而意外露出胸貼（影片12:20處）讓網友們看到後忍不住暴動，紛紛留言「看她的影片心情會很好」、「有美食跟美女就是讚」、「無論哪方面看得我都餓」、「眼睛真不知道該看哪」。

森咲智美在彎腰試吃牛肉時意外走光。（圖／YOUTUBE）

另外，森咲智美近日也受邀登上週刊《FRIDAY》的雜誌封面，在她自己所公開的側拍照中，竟上半身全裸，只用木瓜籽遮住重要部位，火辣的身材曲線與拍攝方式都讓人充滿無限遐想，再度引起網友熱議，直呼「妳讓我鼻血噴不停」、「這組照片太超過了」，吸引超過8萬人按讚。