左轉機車遭直行轎車撞上。（截自《爆怨公社》影片）

車禍影片被轉貼到社團《爆料公社》。（截自《爆料公社》）

台中市今天（7日）上午近8時發生一起車禍，一輛左轉機車遭直行轎車撞上，騎士宛如「風火輪」般在空中旋轉360度重摔落地，而機車零件則是噴飛達3層樓高，後方等後車輛的行車紀錄器錄下整個過程，畫面十分驚悚。

有網友在臉書《爆怨公社》分享行車紀錄器拍下的車禍瞬間，並被轉貼到《爆料公社》。該網友表示「今天早上近8點發生的車禍，機車騎士空中翻了一圈，機車還起火，真的是太恐怖了」。

影片中只見一個路口號誌燈變換成黃燈，一輛左轉機車和一輛銀色直行轎車都速度未減通過該路口，結果發生碰撞，機車騎士整個人在空中旋轉一圈後重重摔落地面，而機車零件則是噴飛有3層樓高，可見碰撞力道之大。

據ETtoday新聞雲報導，這起車禍發生在台中市北屯區祥順路二段、軍福十三路口，車禍發生時間是上午7時50分，騎士是68歲賴姓男子，自小客車駕駛則是44歲林姓男子，碰撞發生後機車起火，警消獲報到場滅火，賴男則是當場昏迷，幸好送醫急救後恢復意識，沒有生命危險。

初步調查，騎士與駕駛皆無酒精反應，詳細車禍事故原因，有待交通警察大隊調查釐清。