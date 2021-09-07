上奇(6123)公布8月合併營收4.25億元，月增率10％，年減0.4％；累計前8月合併營收為35.6億元，年增24％。上奇表示，隨著今年上半年及去年的校園和學生專案已告一段落，營收表現恢復正軌，以經常性收入為主要的成長動能，又是數位印刷與雲端服務事業的持續成長為明顯貢獻來源。

上奇指出，公司聚焦數位印刷服務與雲服務的未來成長性，持續佈建跨國多雲服務平台與客戶耕耘，積極與策略夥伴擴大國際市場合作，除了既有香港及東南亞市場的開拓，亦審慎評估進入日本的新創產業雲端商機。

另一方面，積極擴展數位印刷服務與應用，打造數位變動列印與智慧包裝的共同生態圈，除了已在生技產業包材和彩色時尚口罩市場發酵外，更加大投資環保食品及美妝產品包裝的潛在商機，藉此優化集團營收及獲利組合，提增經常性收入(ARR)的成長，讓集團整體事業具可預期性及持續性。