印度在8月27日幫超過千萬人注射新冠疫苗，同時也是第一次創紀錄，8月31日又有千萬印度人接種，而9月3日又再改寫記錄。歸納以上，印度在8月27日至9月6日這11天期間，共有3天的新冠疫苗注射數量至少都在1千萬以上。

根據最新統計，印度已有近7億民眾已打過新冠疫苗，其中，5.3億至少打過一劑，而剩下的1.6億為兩劑完整接種者。印度政府自豪地說，目前印度單日可幫1250萬人注射新冠疫苗，這個數字遠比幾個國家的總人口數加總起來還要多。

由於到2021年底時，印度還有多個連續假期，因此當地政府也苦口婆心向民眾宣導，沒有打過新冠疫苗的民眾不要群聚外，也不能參加慶祝活動。同時，就算打過疫苗也要恪守抗疫規範，千萬不能掉以輕心。

2020年新冠病毒爆發時，印度4到6月的經濟成長曾衰退24%，為史上最慘。因此，一年後的同期在經過努力後，印度經濟成長率一下子就大增至20%。這一寒一暖的經濟數據也讓印度不敢再對病毒大意，趕緊先把疫苗覆蓋率拉起來再說，所以才會這麼積極地施打。