機車則是倒地甩出時突瞬間起火燃燒，台中市消防局獲報到場撲滅火勢，機車已被燒到僅剩骨架。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

機車與自小客碰撞後，機車起火燃燒，自小客的前擋風玻璃也呈現蜘蛛網狀碎裂。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區祥順路二段、軍福十三路口7日上午近8時發生一起驚悚車禍，自小客與機車在路口發生碰撞，未來機車騎士彈飛倒地後，機車逕起火燃燒，待警消到場撲滅，機車燒到只見車骨，而騎士也當場昏迷，幸經送醫急救已恢復意識；車禍原因仍警方釐清。

車禍發生在7日約07時50分，68歲賴姓男子騎乘機車在順路二段左轉軍福十三路，與對向45歲林男子駕駛的自小客發生碰撞；警方調查，當時賴男是騎普通重型機車沿祥順路二段由軍福十五路往軍福十三路方向行駛，而林男是沿祥順路二段由軍福九路往軍福十三路方向，雙方於路口發生碰撞；兩車碰撞後，騎士倒地，機車彈飛也冒出火花並起演變成火燒車。

台中市消防局獲報立即派遣東山分隊出動2部消防車及救護車趕往，經灑水灌救撲滅火勢，但機車已被燒到僅剩骨架，自小客的前擋風玻璃也呈現蜘蛛網狀碎裂，賴男身體多處擦挫傷昏迷，送慈濟醫急救，幸已恢復意識，而林男則未受傷，警方也對兩車駕駛進行酒測，皆無酒精反應，警方也將請交通警察大隊釐清肇事原因。