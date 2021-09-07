洪志恆（右) 強調，他在走訪地方聽取基層心聲，為縣長選舉熱身時，也會以其專業法律素養，協助鄉親解決各種疑難雜症。（李金生攝）

洪志恒向立委陳玉珍提出的「陳情書」。（洪志恒提供）

陳玉珍透過服務處的回應，強調不隨洪志恒起舞。（陳玉珍立委服務處提供）

8月中旬在縣府大門口跪地宣布將再參選下一屆金門縣長的洪志恒，今天將目標轉向現任立委陳玉珍，針對1家曾赴烏坵離島承攬工程的公司與戴姓民眾間的吊車承租爭議，登門請求她出面主持公道。陳玉珍強調不想隨之起舞，還建議他「多花點精神在金門發展卡實在!」

東吳大學法律系畢業，今年53歲的洪志恆，曾參選2013年金門縣長、2016年立委、2018年縣長和補選立委、2020年立委，均以低得票數落選，但他毫不氣餒，決心明年再戰，8月中旬已在縣府大門口跪地宣布參選到底。

洪志恒今天又有新動作，上午他陪同戴姓民眾赴陳玉珍金城服務處「陳情」，請求就戴姓民眾與1家承租烏坵工程的公司間之吊車承租爭議，出面主持公道，並說明是否在律師回應戴某的陳情書中，有教唆做業務登載不實的情事？隨後並轉往金門地檢署按鈴申告該工程公司的陳姓負責人。

對這種很不一樣的「陳情」，陳玉珍服務處仍由主任林孫全代表接受，過程平和順利。陳玉珍則透過國會辦公室表示，洪志恒上回到台北地檢署誣告所謂「陳玉珍假學歷事件」，其本人因專心選民服務及國家大政，不願意隨他起舞，但他仍繼續作不實的指控，讓人深感不解和遺憾。

陳玉珍建議洪志恒若有心要選金門縣長，還是多花時間在整體金門發展的思考上，不要一直去做這些抹黑行為，至於其餘事項，就依法辦理。

洪志恒因為參選多次累積相當知名度，三番兩次動作不斷，尤其今天更是單挑立委陳玉珍，警方不敢掉以輕心，出動10多名員警在縣警察局新任副局長翁誌宏、金城分局長胡淑淨坐鎮下，全程陪他由陳玉珍服務處轉往地檢署。

洪志恒強調，他在走訪地方聽取基層心聲，為縣長選舉熱身時，也會以其專業法律素養，協助鄉親解決各種疑難雜症，他並預告近期還會有新一波為弱勢出頭的行動，請鄉親拭目以待。