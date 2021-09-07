8月初上海二手房落實「三價就低」原則，除以前的合約網簽價和銀行評估價外，新增「涉稅評估價」，以三者最低價作為貸款審批依據。時隔一個月政策威力顯現，根據上海鏈家研究院監控數據顯示，8月上海共成交二手房1.8萬套，較上月下降24％、年減40％，為今年以來最大幅度的下跌；成交金額則為574億元（人民幣，下同），月減30％、年減幅44％。

據《證券時報》引述上海鏈家研究院報告指出，8月成交1.8萬套已跌至疫情前的月均成交水準，從7月起成交量連續2個月下跌，也預示著持續大半年的房市狂歡基本結束。

在成交量大幅縮量同時，8月上海二手房成交價也出現今年以來首次明顯下降，較上月下降8％，年減5％，成交均價絕對值來到每平方公尺3.8萬元，已跌至2019年的月均成交水準。

上海房仲人員透露，「三價就低」政策發布後，成交價與涉稅評估價之間的差額，需要現金補齊，相當於提高首付比例，「如今二手房的首套房比例約在55％，二套房的首付比例約在85％。」