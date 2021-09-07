中央流行疫情指揮中心今公布新北幼兒園群聚再增5例，已排除為Alpha株，基因定序結果明出爐。外界擔心恐是Delta變異株，專家認為國內第2劑覆蓋率落差太大，恐成Delta進入社區的主要破口，對此指揮官陳時中表示，目標還是把第1劑覆蓋率做高，但一定會保留第2劑給民眾施打。

台北市長柯文哲建議指揮中心應採取美國的戰術，讓全民都施打兩劑疫苗。陳時中回應，「全民打兩劑幾乎是不可能的任務」，有一部分民眾還沒列入打疫苗的適應症，也有一部分人是絕對不打的，這也沒有強迫。

陳時中透露，幼兒園群聚是Delta的可能性很大，但並不會因此調整疫苗接種策略，第2劑間隔雖然延長，但還是有保留讓大家來打，目標還是把第1劑覆蓋率做高；至於是否考慮讓幼兒家長優先打第一劑、幼教老師先打第2劑，陳時中表示，相關評估是一定要進行的。

昨（6日）國內疫苗接種共6萬7086人次，目前疫苗人口涵蓋率為44.60％，劑次人口比48.81％。陳時中提到，比較特別的是昨天高端疫苗接種1萬5171人次，由於各施打點還有保留一些高端疫苗，開放民眾施打，可以打到9月11日。